Magnite presenta il nuovo Executive Leadership Team Internazionale

Dopo l’acquisizione di SpotX, la compagnia muove i primi importanti passi verso l’integrazione della struttura e il rafforzamento nel segmento della televisione connessa.

Magnite ha annunciato il suo nuovo executive leadership team, che sarà in carica a partire dal primo luglio. Si tratta del primo importante passo, fa sapere la società, verso l’integrazione di SpotX, e il rafforzamento nel segmento della televisione connessa.

L’ex-Chief Technology Officer di SpotX, J. Allen Dove, diventerà CTO di Magnite; Adam Soroca, Head of Global Buyer Team di Magnite, ricoprirà l’inedito ruolo di Chief Product Officer; Sean Buckley, già Chief Operating Officer di SpotX, sarà Chief Revenue Officer per la Connected Tv, mentre Joe Prusz sarà nominato Chief Revenue Officer del business video e display online di Magnite, conosciuto come DV+.

Il precedente CEO di SpotX, Mike Shehan, continuerà a collaborare con la società come consulente fino alla fine dell’anno.

Inoltre, Tom Kershaw, che ha ricoperto la carica di Chief Technology Officer di Magnite per gli ultimi quattro anni, rassegnerà le dimissioni per intraprendere una nuova avventura professionale al di fuori delle adtech.

Di seguito una lista completa dei membri dell executive leadership team di Magnite, che riporteranno al Presidente e Ceo, Michael Barrett:

Chief Financial Officer – David Day

Chief Operating Officer – Katie Evans

Chief Technology Officer – J. Allen Dove

Chief Product Officer – Adam Soroca

Chief Revenue Officer, CTV – Sean Buckley

Chief Revenue Officer, DV+ – Joe Prusz

Chief Strategy Officer – Erik Hovanec

Chief Marketing Officer – David Hertog

Chief People Officer and Chief Accounting Officer – Shawna Hughes

General Counsel – Aaron Saltz

“In seguito all’acquisizione di SpotX da parte di Magnite, stiamo lavorando duramente per riunire i nostri team in modo da migliorare la nostra capacità di servire i clienti e innovare. Questo processo inizierà a livello esecutivo e siamo fortunati ad aver messo insieme una squadra di talenti di questo calibro. Non sono mai stato così entusiasta per le nostre persone e per le prospettive di business in tutti i formati, incluso la CTV, che rappresenta una parte significativa e crescente delle nostre entrate“, ha commentato Barrett.

Magnite



Magnite Inc., già The Rubicon Project, Inc., fornisce una soluzione tecnologica per automatizzare l’acquisto e la vendita di inventario pubblicitario digitale per acquirenti e venditori. Il programma della società dispone di applicazioni e servizi per i venditori di inventario pubblicitario digitale, o editori, che possiedono o gestiscono siti web, applicazioni, canali televisivi connessi (CTV) e altre proprietà di media digitali, per gestire e monetizzare il loro inventario. Il suo progetto offre anche applicazioni e servizi per gli acquirenti, compresi gli inserzionisti, le agenzie, i banchi di negoziazione delle agenzie e le piattaforme demand side, per acquistare l’inventario pubblicitario digitale; e un mercato trasparente e indipendente che riunisce acquirenti e venditori e facilita il processo decisionale intelligente e l’esecuzione automatica delle transazioni su larga scala. I clienti dell’azienda includono editori di siti web, canali CTV, applicazioni mobili e acquirenti di inventario pubblicitario digitale.