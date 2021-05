Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Francesco Paolo Figliuolo

Il commissario all’emergenza Coronavirus, ospite in studio a DiMartedì. gli mostrano quanto disse la scrittrice Michela Murgia: «Mi inquieta vedere un commissario in divisa […] Io in tv in divisa ho visto solo i dittatori stranieri». Figliuolo si irrita per la parola «dittatori». Ma non lo dimostra: «Spero che questa divisa rassicuri… Per me vuol dire 40 anni di impegno e passione e orgoglio».

Valentina Persia

Isola dei Famosi, roba da censura. «Tutto fuori, diglielo con delicatezza»: un imprevisto piccante, nella puntata su Canale 5, condotta da Ilary Blasi. Con le risate di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi per una gara di nuoto: a prendersi la scena è stata Valentina Persia: nelle lunghe bracciate, si è intravisto qualcosa di proibito: non si rendeva conto che si era spostato il reggiseno.

Amazon

Un nuovo servizio permette di pagare gli ordini cash senza costi aggiuntivi in una delle 4.300 sedi Western Union e ricevere il pacco, poi, all’indirizzo preferito. I soldi dovranno essere consegnati, informano da Seattle (nella foto Jeff Bezos), entro 48 ore dall’ordine, presentando il codice ricevuto via e-mail. «Vogliamo aprire anche a coloro che non hanno una carta di credito».

Positano

In un bar il caffè costa 10 euro e la foto dello scontrino impazza sul web. La denuncia è arrivata, su Facebook, da una donna del Napoletano, che ha pubblicato la foto dopo una sosta nella perla della Costiera amalfitana: 46 euro per due caffè, due Coca Cola e due bottigliette d’acqua. E così Positano torna a far discutere, ancora una volta…

Gigi Proietti

Prima il grande funerale, il dolore, ora l’incuria e la sciatteria: Gigi, morto il 2 novembre 2020, non ha ancora trovato posto al cimitero. Al Verano, ci sono i grandi nomi d’Italia, da Garibaldi a Mameli. Aumenta perciò la stima degli ammiratori di Proietti, dopo che anche Andrea Romano (Pd) aveva inveito contro la sindaca Raggi: «Vergogna, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio!».

Diletta Leotta

Paolo Bargiggia contro la star di Dazn: «Va in campo vestita da apericena. Ma balla anche sul cubo?». Diletta ha attirato l’attenzione del giornalista Mediaset. E su Twitter, dopo l’ultima di campionato tra Inter e Udinese, commenta: «Questa è la front woman del broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della serie A».