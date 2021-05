Confindustria Campania, Gianluigi Traettino è il nuovo presidente

Gianluigi Traettino, imprenditore nel settore delle costruzioni, casertano, è il nuovo presidente di Confindustria Campania. Succede a Vito Grassi. «Sono veramente molto felice di questa tua nomina», ha commentato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, collegandosi per un saluto al termine dei lavori del Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania. «Un onore e un motivo di orgoglio per me, ma anche una grande responsabilità – ha detto Traettino – grazie a chi ha avuto fiducia in me. Ce la metterò tutta per rappresentare al meglio gli imprenditori campani e per favorire la ripartenza e lo sviluppo socio-economico della nostra regione. Sono sicuro: anche stavolta ce la faremo».

Il benvenuto della Uil Campania

«La UIL Campania dà il benvenuto a Gianluigi Traettino, neo presidente di Confindustria Campania e si augura che il percorso di collaborazione intrapreso con il presidente uscente, Vito Grassi, prosegua allo stesso modo, senza intoppi o interruzioni», afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, a margine delle elezioni di stamattina tenutesi per il cambio di vertice in Confindustria Campania. «Stiamo vivendo un momento particolare, prosegue il leader della UIL Campania, le conseguenze economiche e sociali della pandemia sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo risorse e responsabilità che devono essere spese con lungimiranza e lucidità. Pure per questo, come UIL, ribadiamo che la linea nazionale di Confindustria sullo sblocco dei licenziamenti non ci vede d’accordo. Ci auguriamo che l’organizzazione guidata da Bonomi possa cambiare idea e venire incontro alle esigenze dei lavoratori che pagano e pagheranno più pesantemente le conseguenze della crisi».

corrieredelmezzogiorno.it