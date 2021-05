Anthony Acconcia è il nuovo amministratore unico di Air

Anthony Acconcia, 55 anni, manager di Capodrise (Caserta), è il nuovo amministratore unico di Air Spa. La nomina del nuovo manager è avvenuta nel corso dell’assemblea del 18 marzo, anche se la notizia del cambio di vertice si è diffusa solo nei primi giorni di aprile. Il nuovo amministratore guiderà il braccio patrimoniale dell’azienda, mentre ad Alberto De Sio, amministratore di Air Mobilità, resta la gestione di quello operativo. Air Autoservizi Irpini è una società a capitale pubblico controllata per la quasi totalità delle quote dalla Regione Campania. Si occupa della realizzazione e della gestione di reti e di impianti funzionali all’esercizio del trasporto di persone attraverso autolinee, funicolari terrestri, funivie, tranvie e ferrovie. Air Spa controlla, a sua volta, al 100%, Air Mobilità Srl che gestisce il sistema di trasporto pubblico locale su gomma di interesse urbano, provinciale e regionale.

Acconcia ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno del personale del gruppo Air, “determinante per garantire il livello qualitativo del servizio svolto, soprattutto nell’ultimo periodo condizionato dall’emergenza sanitaria”.

Quanto al bilancio e al futuro dell’azienda, l’Amministratore unico ha definito “il risultato di esercizio conseguito nel 2020 la prova dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività gestionale svolta. Ora però dobbiamo continuare a lavorare sodo. Ci aspettano delle sfide entusiasmanti, ma al tempo stesso impegnative e che proietteranno l’Air nel futuro del trasporto pubblico locale regionale e non solo. L’attuazione degli indirizzi previsti dalle due delibere regionali, che prevedono da una parte di recepire i servizi di Buonoturist e Clp e dall’altra la fusione con Eav e la gestione del trasporto regionale su gomma affidato ad Air Mobilità, proietteranno la nostra società ad essere una delle aziende di Tpl più importanti d’Italia”.