Nuova campagna Buitoni contro lo spreco alimentare

Nestlè Italia con la Sfoglia Rotonda Buitoni lancia una nuova campagna di comunicazione che supporta la filosofia anti-spreco e oltre a promuovere il prodotto è a sostegno della sostenibilità a tavola. il messaggio punta a sensibilizzare le persone a contribuire a una gestione del cibo rispettosa e attenta al corretto utilizzo delle risorse alimentari.

La campagna, “Uno sguardo nuovo”, è stata ideata da McCann Worldgroup Italia e invita le persone a guardare gli avanzi in frigo da un nuovo punto di vista, mostrando che con la Sfoglia Rotonda Buitoni basta poco per trasformare gli ingredienti avanzati in un piatto eccezionale. La campagna con un tono leggero e ironico cerca di combattere lo spreco alimentare.

La campagna di comunicazione prevede uno spot Tv nel formato 30” programmato per la messa in onda sulle principali emittenti televisive nazionali. Il progetto comprende anche spot per la radio e una campagna digital che punta sull’hashtag #TheTasteOfNoWaste, per raggiungere l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare.

Dentsu, si occupa della pianificazione media.