L’Assemblea Generale Federvini nomina i nuovi vertici. Micaela Pallini eletta Presidente.

Giovedì 27 l’evento pubblico con le istituzioni.

L’Assemblea Generale di Federvini, l’associazione confindustriale dei produttori di vini, spiriti e aceti, ha eletto oggi i nuovi vertici. Micaela Pallini (Pallini) è la nuova Presidente di Federvini. Già Presidente del Gruppo Spiriti, Micaela Pallini succede a Sandro Boscaini (Masi Agricola) che ha guidato l’associazione per due mandati, dal 2014. Alla vicepresidenza della Federazione sono stati nominati Piero Mastroberardino (Mastroberardino) e Aldo Davoli (Gruppo Campari). Sono stati inoltre nominati i vertici dei consigli di gruppo. Gruppo Vino: Presidente Albiera Antinori (Marchesi Antinori), Vicepresidenti Piernicola Leone De Castris (Leone De Castris) ed Ettore Nicoletto (Bertani). Gruppo Spiriti: Presidente Giuseppe D’Avino (Strega Alberti Benevento), Vicepresidenti Mauro Balestrini (Diageo) e Leonardo Vena (Lucano 1894). Gruppo Aceti: Presidente Giacomo Ponti(Ponti), Vicepresidente Sabrina Federzoni (Monari Federzoni). L’Assemblea ha rivolto un ringraziamento particolare al Presidente uscente, per l’intera attività svolta e, in particolare, per l’impegno profuso nell’ultimo difficilissimo anno della pandemia. Insieme ai ringraziamenti, l’Assemblea ha rivolto un messaggio di auguri al nuovo vertice per le sfide di rilancio che attendono il settore. Giovedì 27 maggio alle ore 10, in diretta streaming su federvini.it si svolgerà la parte pubblica dell’Assemblea. L’evento, dal titolo “Un brindisi al futuro”, vedrà la partecipazione di: Micaela Pallini, Presidente Federvini, Albiera Antinori, Presidente Gruppo Vini Federvini, Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Filippo Gallinella, Presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; Gianpaolo Vallardi, Presidente Commissione Agricoltura Senato della Repubblica; Herbert Dorfmann, Presidente Intergruppo Vini, Spiriti, Prodotti di Qualità Parlamento Europeo; Paolo De Castro, Coordinatore del gruppo Socialisti e Democratici Commissione Agricoltura Parlamento Europeo; Pina Picierno, Vice Presidente Intergruppo Vini, Spiriti, Prodotti di Qualità, Parlamento Europeo; Marco Fortis, Direttore della Fondazione Edison.