Antonio Martino nominato Presidente onorario dell’Istituto Milton Friedman

“Durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo dell’Istituto Milton Friedman, il Prof. On.le Antonio Martino è stato nominato all’unanimità ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, Presidente onorario dell’Istituto”. A darne notizia è il Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, Alessandro Bertoldi:

“Siamo onorati che il professor Martino, unico allievo italiano di Milton Friedman all’Università di Chicago, oltreché suo amico personale per 40 anni, abbia accettato questo ruolo che solo lui poteva ricoprire. Antonio Martino è una persona di straordinaria eccellenza riconosciuta a livello internazionale, ha dedicato la sua vita accademica e politica alla promozione dei principi liberali e liberisti nel nostro Paese e rappresenta per il Friedman un esempio di valore inestimabile” – Conclude Bertoldi che ha incontrato nelle scorse settimana il Prof. Martino grazie all’amicizia che lo lega all’On. Michaela Biancofiore, Vice Presidente del Comitato scientifico dell’Istituto e all’Avv. Gabriele Giovannetti, Segretario generale dello stesso.

“Siamo lusingati per la sua adesione ideale, per il supporto e patrocinio morale che ha voluto dare alla nostra realtà e alla nostra attività di questi anni. L’adesione di un grande liberale come Martino ci rafforza nella nostra convinzione e nella nostra battaglia affinché i principi teorizzati da Friedman possano trovare un’applicazione e una amplia diffusione in Italia e nel mondo. Oggi più che mai un nuovo spirito liberista è necessario per accompagnarci verso una rapida ripresa, senza che nel suo prossimo futuro l’Italia rischi di cadere oltremodo nella spirale dell’assistenzialismo o dello statalismo, rapide soluzioni a breve termine che rischiano di compromettere il futuro delle prossime generazioni.” Conclude il Direttore generale Prof. Dario Peirone, che unitamente al Presidente del Comitato scientifico Francesco Lombardi da il “benvenuto a casa” nell’Istituto al Prof. Martino, economista, più volte parlamentare ed ex Ministro della Difesa e degli Esteri.