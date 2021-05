Nespresso Italia nomina Chiara Murano Sustainability & SHE Manager

Chiara Murano è stata nominata Sustainability & Safety Health Environmental Manager (Sustainability & SHE Manager) della Nespresso Italia, azienda leader nel mercato del caffè porzionato. La neo entrata nel team avrà il ruolo di coordinatrice dei progetti di sostenibilità e di responsabilità sociale di impresa. Fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente, del territorio e delle comunità che l’azienda mette al centro della propria strategia di crescita e di successo.

La nuova manager avrà una posizione importante, in quanto riporterà direttamente a Stefano Goglio, direttore generale di Nespresso Italiana. E dovrà portare avanti progetti già avviati di economia circolare e sostenibilità e inoltre, avviare nuove iniziative. Il tutto con l’intento di raggiungere la carbon neutrality nel 2022.

Chiara Murano, nata a Torino nel 1981, vanta una laurea con lode in Architettura al Politecnico di Torino, un dottorato di ricerca europeo in co-tutela tra Politecnico di Torino e Université Paris Est Cretèil Val de Marne sui temi della gestione sostenibile dell’ambiente e del territorio e un Executive Master in Business Administration in Sda Bocconi School of Management. Il suo curriculum di tutto rispetto vanta incarichi didattici e di ricerca accademica per il Politecnico di Torino, il ruolo di Sustainability & CSR Business Development Leader per Sai Global tra Torino e Milton Keynes e, a seguire, di Area Manager per la Divisione Engineering & Environment di Cei, per poi entrare nel team di Det Norske Veritas (Dnv) come Senior Sustainability Consultant & Project Manager.