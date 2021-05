Accordo di Amazon con il Media Rating Council

Secondo quanto riportato da Digiday dopo un confronto con un portavoce di Amazon, il noto marketplace sarebbe pronto a far verificare i propri prodotti pubblicitari dal Media Rating Council. Progetto che rientra nel processo di accreditamento presso l’organismo non profit americano.

Per primi saranno esaminati gli annunci di prodotti sponsorizzati, in seguito la DSP che gli inserzionisti utilizzano per il programmatic buying, anche su property esterne ad Amazon.

Il portavoce di Amazon ha dichiarato a Digiday “Siamo impegnati nell’accreditamento con il MRC e abbiamo già un accordo in atto”, affermando, inoltre, che l’azienda pagherà l’intero costo dell’audit.

La decisione di iniziare tale percorso è collegata alla crescita del business pubblicitario di Amazon, che da quanto riportato da eMarket, è arrivato a valere il 10% del totale mercato adv digitale e ormai vende spazi anche fuori dai suoi confini di eCommerce, diventato prima destinazione dei consumatori americani come motore di ricerca.

Ryan Flanagan, CEO di Nuanced Media, agenzia di marketing full-service di Amazon, ha affermato che l’accreditamento a MRC gli permetterà di allinearsi alle altre metriche standard utilizzate dall’industry, costruendo trasparenza e dunque fiducia per gli inserzionisti.