Decathlon Italia, fatturato a 1,38 mld

Decathlon Italia ha chiuso il 2020 con un fatturato complessivo di 1,38 miliardi di euro. Al risultato, informa una nota, a cui ha contribuito la crescita dei servizi digitali e di e-commerce, che hanno raggiunto il 13,1% del fatturato totale, contro il 5,1% del 2019. L’app Decathlon (piattaforma per acquisto, gestione fidelity, consultazione catalogo e informazioni personali) è stata scaricata negli ultimi 12 mesi da 1.624.700 di utenti italiani.

L’azienda continua i piani di espansione in Italia, che consolida ulteriormente nel 2021 con l’apertura di 8 nuovi punti vendita a Trapani, Asti, Lonato del Garda (BS), Ponte nelle Alpi (BL), Venaria (TO), Roma Ostiense, Taranto e Bologna. Tali aperture – 4 di questi punti vendita hanno già aperto le proprie porte agli sportivi e altri 2 lo faranno entro giugno – prevedono l’assunzione di circa 200 nuovi collaboratori e porteranno il numero totale degli store Decathlon sul territorio nazionale a 136.

“In questo ultimo anno fortemente influenzato dall’ emergenza pandemica, Decathlon Italia non hai mai smesso di progettare, testare e perfezionare nuovi servizi per continuare a rendere lo sport accessibile a tutti. Questi sforzi ci hanno permesso, nonostante le difficoltà, non solo di mantenere le promesse fatte e confermare i piani di sviluppo dell’azienda per il 2021, ma anche di guardare con fiducia verso il futuro”, commenta Fulvio Matteoni, Presidente e Amministratore Delegato di Decathlon Italia.