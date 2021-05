Il Gruppo McLaren ha nominato Kate Ferry nuovo CFO

Il Gruppo McLaren ha annunciato la nomina di Kate Ferry a Group Chief Financial Officer (CFO).

Ferry è attualmente Chief Financial Officer di TalkTalk PLC, guidando la trasformazione dell’azienda e il suo accordo da privare. Prima di entrare a far parte di TalkTalk nel 2017, era membro del comitato esecutivo di Dixons Carphone PLC. Ricopre anche il ruolo di direttore non esecutivo indipendente di Greggs PLC, dove è presidente del comitato di audit.

Alla McLaren, Ferry guiderà la strategia finanziaria e le relazioni con gli investitori del Gruppo, oltre a supportare il più ampio sviluppo strategico della società sotto la guida del Presidente esecutivo Paul Walsh. Dirigerà anche l’aumento di capitale e il finanziamento del debito pianificati dalla società, un processo che dovrebbe iniziare nel prossimo futuro.

Paul Walsh, Presidente Esecutivo del Gruppo McLaren, ha dichiarato:

“Siamo lieti che Kate si unisca alla McLaren come Group CFO. Porta un curriculum impressionante e un’ampia esperienza che è molto rilevante per le priorità future della McLaren. Sarà un’aggiunta significativa al nostro team di leadership e non vedo l’ora di lavorare con lei“.

Kate Ferry ha commentato:

“Sono entusiasta di entrare a far parte della McLaren in un momento così cruciale nello sviluppo dell’azienda. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Paul e il resto del team dirigenziale della McLaren per contribuire a realizzare il pieno potenziale di questo iconico marchio di lusso britannico“.