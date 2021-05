Chaka Sobhani: è la nuova Global Chief Creative Officer di Leo Burnett

Leo Burnett ha nominato Chaka Sobhani nuova Global Chief Creative Officer, al posto di Liz Taylor. La Sobhani è stata Chief Creative Officer di Leo Burnett London per ben cinque anni.

L’obiettivo di Sobhani è di continuare a innalzare gli standard creativi di Leo a livello internazionale e in collaborazione con i CCO e gli ECD dei vari mercati. Inotre, si occuperà di reclutare e formare la nuova generazione di talenti creativi, ponendo attenzione alla diversità. Sarà sempre suo il compito di rappresentare Leo Burnett nelle occasioni a livello globale.

Sobhani ha 20 anni di esperienza alle spalle, spaziando da regista, scrittrice e creativa. E’ stata responsabile di campagne per i clienti McDonalds, Kellogg’s, Samsung, Boots, Coca-Cola, Agent Provocateur e Adidas.

Prima di entrare in Leo Burnett London nel 2016, Sobhani ha lavorato per 10 anni anni nella tv come creative leader e film-maker e poi da Mother.