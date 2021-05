Aquileia Capital Services: ha nominato Danilo Augugliaro nuovo Amministratore delegato e direttore generale

Danilo Augugliaro è il nuovo Amministratore delegato e direttore generale di Aquileia Capital Services, società di Bain Credit Capital che si occupa di gestire il credito garantito e con una forte specializzazione nel real estate.

Grazie al suo know-how decennale acquisito nei settori industriale e bancario, Danilo Augugliaro avrà l’obiettivo di massimizzare i risultati e la crescita di Aquileia Capital Services, valorizzando anche nel settore real estate la qualità e la produttività generati da un processo industriale efficace.

Il manager ha dichiarato:

“Sono fiero di cominciare questa nuova, appassionante sfida in Aquileia Capital Services. Si tratta di una partita in cui competitività e gioco di squadra si intrecciano per sostenere crescita, trasformazione e rinnovamento. Sono pronto a mettere le mie competenze e la mia esperienza a servizio di questa azienda e del settore, supportato da un team di professionisti preparati e orientati al risultato”.

Danilo Augugliaro si è laureato in Ingegneria gestionale all’Università di Palermo e ha un master in economia, bilancio e gestione finanziaria d’impresa all’Università di Pavia. Ha una grande esperienza nel settore industriale e bancario ed è stato Chief Operating Officer e Chief Transformation Officer in Ing Italia, di Deputy General Manager di UniCredit Services e di Head of Group Operations per il gruppo UniCredit. Ha sviluppato un grande know-how nel settore della trasformazione aziendale e dell’industrializzazione dei processi di business.