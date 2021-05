TIM e Lega Serie A, accordo per la sponsorizzazione della finale di Coppa Italia “Timvision Cup”

TIM, partner storico del calcio italiano, ha siglato con Lega Serie A l’accordo per la sponsorizzazione della finale di Coppa Italia che prenderà la denominazione di TIMVISION Cup. La partnership è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Sindaco, Luca Vecchi e degli Amministratori delegati di TIM e Lega Serie A, rispettivamente, Luigi Gubitosi, nella foto, e Luigi De Siervo.

L’accordo prevede la sponsorizzazione della finale tra Atalanta e Juventus che si giocherà il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

TIMVISION è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sportin Italia. Grazie alla sua strategia di aggregatore offre i migliori contenuti Premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner (Disney+, Netflix, DAZN, NOW, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision), alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima.

Inoltre, il nuovo decoder TIMVISION e il modem ‘WiFi Serie A TIM’ garantiscono allo spettatore la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa. Il WiFi certificato dai tecnici TIM assicura infine la copertura in tutta la casa.

Luigi Gubitosi, Amministratore di TIM ha dichiarato: “Questa partnership rafforza ancora una volta il nostro impegno nel mondo del calcio che è parte integrante della cultura e della tradizione del Paese. È per noi motivo di orgoglio poter dare ad un trofeo così prestigioso il nome di TIMVISION, la nostra TV, che siamo certi giocherà un ruolo sempre più centrale, soprattutto nel mondo dello sport in cui crediamo fortemente per i valori che esprime: passione, rispetto, sana e corretta competizione”.

“Il sodalizio con TIM prosegue con piena soddisfazione e si estende alla finale di Coppa Italia che segna finalmente il ritorno del pubblico allo stadio – ha commentato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. La finale di TIMVISION Cup in Emilia Romagna verrà ricordata per la qualità e la quantità di telecamere impiegate (30). Insieme con TIM sperimenteremo nuove tecnologie definendo uno standard produttivo in ultra definizione (4K) mai visto prima in Italia e offrendo un’esperienza immersiva anche a tutti i tifosi collegati da casa su RAI 1 in Italia e in più di 150 paesi nel mondo”.