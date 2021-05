Becton Dickinson Italia: Giorgio Benigni Country General Manager

Becton Dickinson, (colosso a livello mondia­le nell’industria delle tecnologie medicali che sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, strumentazione e reagenti all’avanguardia impiegati in ambito clinico, nella diagnostica avan­zata e nella ricerca) ha nominato Giorgio Benigni Country General Manager Italia e Grecia. Prende il posto di Daniela Delle Donne, ora nominata General Manager di BD Biosciences EMEA (Europe, Middle East and Africa).

Giorgio Benigni guiderà Becton Dickinson Italia, azienda nell’ambito Medtech, “grazie a soluzioni diagnostiche di tipo immunologico e infettivologico, grande automazione per la logistica del farmaco e dei medical devices, nonché per i laboratori di microbiologia, unitamente a tecnologie interventistiche che possono significativamente migliorare la vita dei pazienti e il lavoro degli operatori sanitari, risultando compatibili anche con la Sostenibilità del Sistema”.

Giorgio Benigni è in BD Italia e Grecia dal 2013 in qualità di Finance Director per Italia e Grecia, dopo come Country Business Leader Diabetes BD Italia e Grecia e quella di Country Business Leader Italia e Grecia del Segmento BD Interventional.

Al momento ricopre anche il ruolo di membro del Consiglio Generale di Confindustria Dispositivi Medici (CDM – Medical Devices Trade Association).

Ecco cosa ha dichiarato circa la sua nomina: “È un grande onore per me poter guidare un’azienda in continua evoluzione ed espansione come BD Italia. Una nuova ed affascinante sfida nella mia carriera professionale che porterò avanti con determinazione e passione, soprattutto nell’anno in cui BD festeggia i 50 anni di presenza in Italia. Insieme a tutti i colleghi, ci poniamo l’obiettivo di far progredire il mondo della salute con soluzioni diagnostico-terapeutiche innovative”.