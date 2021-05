RCH Italia On Air con una campagna radio e digital per sostenere la ripartenza smart delle attività stagionali.

RCH Italia lancia la campagna www.ripartismart.it per promuovere i suoi registratori cassa telematici dotati di sistema operativo Android. L’azienda ha scelto il mezzo radiofonico e la comunicazione digitale per stimolare interesse verso strumenti e servizi digitali innovativi per la gestione evoluta delle attività commerciali.

RCH Italia, protagonista da più di 50 anni nel settore delle soluzioni avanzate per il punto vendita, ha scelto la radio e l’advertising online per promuovere i suoi registratori di cassa telematici di nuova generazione dedicati alle attività commerciali, anche stagionali. L’iniziativa promozionale, che ha l’obiettivo di supportare la ripresa post lockdown di un ampio numero di categorie commerciali, prevede anche un’esclusiva offerta-sconto del 20% sull’acquisto delle soluzioni smart a marchio RCH e MCT.

Attraverso una massiccia campagna radio e digital, RCH Italia presenta i propri sistemi di cassa smart che, grazie alla facile integrazione di app e servizi in cloud, consentono agli operatori commerciali di gestire in modo completo, efficace e innovativo la propria attività, offrendo allo stesso tempo esperienze a valore aggiunto ai propri clienti. La campagna radio si concentra nelle due settimane centrali del mese di maggio sulle frequenze di Radio 105, Virgin Radio, Radio 101, Radio Monte Carlo, Radio Norba, Radio Subasio, Birikina, PeterPan, Bella e Monella, Marilù e Sorriso, coprendo in modo capillare tutto il territorio nazionale, pur mantenendo un focus sulle aree a maggiore vocazione turistica.

L’obiettivo della campagna è consolidare la conoscenza delle nuove opportunità gestionali e commerciali che si possono determinare grazie all’utilizzo delle soluzioni RCH e MCT, sistemi cassa automaticamente aggiornati alle più recenti disposizioni fiscali e abilitati a erogare nuovi servizi in cloud. Agli spot radio è abbinata anche una campagna digital che intende rafforzare ulteriormente la brand awareness di un marchio storico come quello di RCH.

“In un contesto normativo che comprende numerosi adempimenti obbligatori, ma anche opportunità come il cashback o la lotteria degli scontrini, semplificare il lavoro degli operatori commerciali e agevolarli nella creazione di un nuovo rapporto di valore con i loro clienti rappresenta uno dei nostri principali obiettivi. In questo periodo storico così particolare intendiamo stimolare la ripresa delle attività commerciali, puntando su una campagna di lead generation finalizzata a comunicare tutta l’affidabilità, lo spirito innovativo e la ricchezza di funzionalità dei nostri sistemi di cassa telematici. L’offerta scontata del 20% è un ulteriore stimolo che può risultare fondamentale per gli esercenti che intendono ripartire in modo smart con strumenti evoluti”.

Nicola Cassoli, Chief Marketing Officer RCH.

RCH Italia, con i brand RCH e MCT, è da 50 anni un punto di riferimento nel settore delle soluzioni avanzate per la gestione del punto vendita. Grazie a una piattaforma d’offerta completa di sistemi a supporto dei processi di fidelizzazione dei consumatori, integrazione e velocizzazione nello scambio delle informazioni, RCH Italia è oggi una system house riconosciuta in molteplici segmenti di mercato tra i quali Food & Beverage (bar, ristoranti, pizzerie), Retail, Hospitality (hotel, B&B, agriturismi), Beauty e Wellness (saloni di parrucchieri, centri estetici e benessere), Aziende Agricole e Service Automotive (officine meccaniche, elettrauto e carrozzerie). Dai registratori telematici – partendo dai tradizionali fino alle Android Smart Solutions – ai sistemi POS completi di PC, stampante fiscale e software gestionale, i prodotti RCH e MCT rispondono a tutte le moderne esigenze delle imprese commerciali.