Fiera Milano: il nuovo Chief Financial Officer è Andrea Maldi

Il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano ha nominato Andrea Maldi Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Maldi assumerà l’incarico a partire dal prossimo 1° giugno.

Il manager, laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Economia aziendale all’Università Statale di Milano, è dottore commercialista iscritto all’Ordine di Milano. Maldi vanta una grande esperienza nell’area amministrazione, finanza e controllo oltreché in operazioni straordinarie di M&A, maturata ricoprendo ruoli di Cfo in primarie società attive nel settore finanziario, industriale e dei servizi. È stato Group Cfo di Borsa Italiana, dove ha ricoperto anche la carica di membro esecutivo del Cda. È stato anche consigliere esecutivo di diverse società del gruppo Borsa Italiana fra cui Mts, Elite, Monte Titoli e Cassa di compensazione e garanzia. Dal 2009 al 2014 è stato Cfo per i business di Corporate ed Energy di General Electric in Italia, ricoprendo anche il ruolo di Legale rappresentante per la branch Italiana (GE Inc.). In precedenza, dopo aver iniziato la sua carriera professionale in PricewaterhouseCoopers, Andrea Maldi ha lavorato, con ruoli di crescente responsabilità e in primarie società che operano nello sviluppo del capitale umano, come Kelly services e Adecco Group Italy, assumendone la carica di direttore finanza e controllo.