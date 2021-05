I centri commerciali chiudono nel weekend: Kasanova risponde con una campagna di instant marketing

La campagna di instant marketing è stata creata dal team creativo di InTesta Torino che ha collaborato con la direzione comunicazione di Kasanova con a capo William Willinghton ed è stata pianificata sui principali quotidiani, on line e in radio da Media Italia.

Kasanova, affermato brand casalinghi e oggetti per la casa, non si è lasciato abbattere dalla chiusura nei weekend dei centri commerciali, dove ha molti dei suoi punti vendita. Ha infatti trasformato questo apparente problema in un’idea di real time marketing.

Nella campagna molti dei loro prodotti a prezzi competitivi propongono direttamente delle alternative di acquisto in risposta alla chiusura dei centri commerciali. Il tutto con dei divertenti giochi di parole.

Dallo stendibiancheria che invita a “non farsi stendere”, all’aspirapolvere che si fa portavoce di chi “aspira” a qualcosa di meglio, o dallo sbattiuova che “se ne sbatte” se i centri commerciali sono chiusi

È stato, inoltre, centrale il ruolo dei punti vendita che sono stati usati dal brand per ampliare la diffusione del messaggio grazie all’affissione di numerose locandine nei vari negozi dedicate proprio a tale divertente iniziativa.