Svolta di immagine per Resstende: si parte dal digital

L’azienda di Agrate cambia volto partendo dal web con una veste che anticipa il nuovo headquarter

Resstende si riposiziona puntando su un nuovo linguaggio digitale e progetti di comunicazione innovativi e virali. Tutto in vista della presentazione ufficiale dell’headquarter aziendale che sta prendendo forma mese dopo mese.

Grafica tutta rinnovata, linguaggio fresco, interfaccia comoda e fruibile per il nuovo resstende.it. Questi i punti chiave del nuovo sito internet appena messo online da Resstende. L’azienda leader per la produzione di schermature solari ha fatto il primo grande passo verso il suo riposizionamento sul mercato. La storicità dell’azienda è una solida base per la nuova sovrastruttura aziendale, influenzata dalle idee e dai progetti portati avanti dalla terza generazione di imprenditori.

Il nuovo sito, la cui realizzazione è stata affidata alla digital marketing agency Naxa, si presenta come una piattaforma navigabile tramite diversi device, pc, smartphone e tablet e offre agli utenti un’intuitiva user experience e un’interfaccia fresca e dinamica. Le immagini si fondono con il testo in un viaggio digitale all’interno del catalogo di Resstende. Tutti i prodotti e i tessuti hanno trovato la loro collocazione nel nuovo portale insieme alle referenze e alle fotogallery.

Questa nuova veste tutta digitale è volta a catturare l’attenzione di due target estremamente diversi ma complementari tipici di Resstende: il privato alla ricerca di un prodotto di alta qualità per arricchire la propria casa e l’architetto che seleziona i fornitori dei migliori prodotti sartoriali da integrare nel progetto architettonico. Ogni cosa trova il suo spazio e la sua dimensione.

La messa online della versione aggiornata di resstende.it è solo il primo passo della società verso una revisione quasi integrale del proprio posizionamento. Mentre procede senza sosta il cantiere per il nuovo headquarter, futuristico ma estremamente funzionale, prendono forma anche intriganti progetti di comunicazione video-digital per la veicolazione di un messaggio energico che rispecchi la rinnovata anima della società.