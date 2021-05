Fandango Club: Claudio Morari è il nuovo Head Of Planning & Control

Fandango Club ha nominato Claudio Morari nuovo Head of Planning & Control.

Il gruppo, guidato da Marco Moretti e Michele Budelli, prosegue così il percorso di crescita e Morari, manager con una grande esperienza a livello internazionale, sembra essere la persona più giusta per farlo.

Morari ha lavorato in società come Deloitte e Ferrero, ricoprendo il ruolo di Management Controller in Italia, Europa e Asia.

Il manager, grazie alle competenze maturate in diversi settori, sarà centrale per tutto il “Campus”, l’ecosistema di aziende del gruppo che integra tutta la filiera del branded entertainment, all’interno del dipartimento Finance guidato da Emanuele Orsi, CFO di Fandango Club.

Claudio Morari ha dichiarato:

“Ho sempre amato le sfide e i nuovi progetti e quello che mi ha da subito incuriosito di Fandango Club è l’approccio dinamico e la capacità di sapere anticipare i bisogni e le tendenze nel proprio mercato di riferimento, veri e propri punti di forza che ne hanno caratterizzato il successo. Il mio obiettivo è quello di riuscire a far crescere il gruppo in maniera solida e strutturata, rafforzando ancora di più i pilastri di business sui quali si fonda.”

Marco Moretti, Presidente e Fondatore di Fandango Club, ha affermato:

“Siamo molto felici dell’arrivo di Claudio Morari nel nostro ‘Campus’, a conferma di come Fandango Club sia ormai sempre di più un polo d’attrazione per figure professionali di primo livello, che vedono in noi una realtà per un percorso di crescita comune. Siamo convinti che l’ingresso di un manager del suo spessore possa portare un prezioso valore aggiunto alla nostra realtà aziendale, contribuendo notevolmente alla nostra visione di crescita, da sempre impegno primario di tutto il board del gruppo.”