Poste Italiane, emissione francobollo commemorativo di Napoleone, nel bicentenario della scomparsa

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo di Napoleone, nel bicentenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15€. Tiratura: cinquecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari



Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.



Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



La vignetta riproduce un dipinto di Andrea Appiani denominato “Ritratto di Napoleone re d’Italia”, conservato nella Pinacoteca Ambrosiana presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano; in basso, a sinistra, è riprodotto il logo della Federazione Europea delle Città Napoleoniche realizzato per il Bicentenario della scomparsa di Napoleone.



Completano il francobollo le leggende “NAPOLEONE”, “1769- 1821”, “EI FU …” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.



L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia di Roma.



Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.