Ferdinando Vallelunga nuovo sales manager di Swadeshi Hotels

Ferdinando Vallelunga è il nuovo sales manager di Swadeshi Hotels. La catena alberghiera italiana, che ha già nove strutture a 4 stelle in Italia, tra Sardegna, Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli, sta ampliando le proprie strutture e mirando a Puglia e Piemonte.

Vallelunga è entrato a far parte della squadra Swadeshi e ha dichiarato: “Lavoro nel settore del turismo da 27 anni: ho iniziato come agente di viaggi, per poi passare ai tour operator e alle catene alberghiere di lusso. Tutte le mie esperienze lavorative, da quelle in piccole realtà fino alle grandi catene mi hanno insegnato quanto sia importante essere trasparenti e capire sempre cosa vuole il cliente, per adattarsi alle esigenze e alle sue necessità”. Il nuovo sales manager lavorerà con il direttore commerciale Denisa Doru, oltre a uno staff tutto al femminile che lo affiancherà: Loredana Campanile, Marika Cangianiello e Cinzia Congedo.

Nel frattempo, Swadeshi Hotels continua gli interventi di restyling, riqualificazione e migliorie di servizi, in particolar modo quelli connessi al fitness e al wellness. Ecco cosa ha affermato a riguardo Rubina Peluso, amministratrice delegata Swadeshi: “Il gruppo Swadeshi si è adattato alle nuove esigenze dei clienti migliorando la flessibilità temporale nelle prenotazioni e nelle cancellazioni e adattandosi alle richieste dettate dal momento storico che stiamo vivendo, ad esempio migliorando l’area dedicata agli smart worker. In quest’ottica diamo il benvenuto al nuovo sales manager, convinti che potrà dare un importante contributo in questa nuova importante fase di ripresa”.