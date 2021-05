Il filosofo Stefano Tagliagambe nominato Grande ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana

Il Capo dello Stato ha conferito l’onorificenza di Grande ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana a Silvano Tagliagambe, 75 anni, professore emerito di Filosofia della scienza all’università di Sassari: è l’unico filosofo ad aver ricevuto questa onorificenza in Italia.

Tagliagambe, che vive a Cagliari, si è laureato in Filosofia con Ludovico Geymonat e perfezionato in Fisica all’Università Lomonosov di Mosca e poi all’Accademia delle Scienze dell’Urss con Y.P. Terletskij e con V.A. Fock. È stato docente di Filosofia della scienza nelle università di Cagliari, Pisa e la ‘Sapienza’ di Roma e nella Facoltà di Architettura dell’università di Sassari. Ha curato l’edizione italiana delle opere di alcuni tra i più eminenti scienziati russi, tra cui D.I. Mendeleev e V.I. Vernadskij.

È direttore della collana ‘Didattica del progetto’ dell’editore FrancoAngeli e della collana ‘Filosofia della scienza’ dell’Aracne editrice e della nuova collana di Studi florenskijani dell’editore Mimesis. Tagliagambe è autore di oltre 350 pubblicazioni.