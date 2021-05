Citynews: Laura Buscemi è la nuova Responsabile Research & Development Marketing

Il Gruppo Editoriale Citynews ha nominato Laura Buscemi nel ruolo di Responsabile Research e Development Marketing. La Buscemi dovrà monitorare i mercati di riferimento, soprattutto quello italiano, analizzando le nuove tendenze e tecnologie provenienti anche dei mercati esteri. Inoltre, lavorerà all’ideazione di soluzioni pubblicitarie in relazione ai progetti editoriali e supporterà il lavoro del reparto IT di Citynews per l’implementazione di nuovi formati pubblicitari, soluzioni data-driven, progetti per industry, fino alla loro commercializzazione tramite la rete vendita.

Laura Buscemi vanta un’esperienza di oltre 10 anni nell’ambito media ed advertising e ha lavorato per RCS Media Group, Subito & InfoJobs.

La Buscemi ha affermato:

“Citynews rappresenta per me il proseguimento naturale del mio percorso nel mondo dei Media e dell’Editoria, in un momento particolarmente intenso per il settore e che ritengo decisivo per il suo futuro. Per questo motivo sono molto felice di potermi unire ad un progetto unico nel suo genere e di poter affrontare con determinazione i cambiamenti e le sfide che ne deriveranno, potendo contare sulla solidità e credibilità del Gruppo.”

Fernando Diana, CEO di Citynews, ha dichiarato:

“L’ingresso in Citynews di Laura Buscemi coincide con un’importante riorganizzazione dell’Area Marketing che oggi conta ben 5 differenti Team. Oltre a quello di Laura, Research & Develompent Marketing, abbiamo le divisioni Trade Marketing & Training, Go To Market, Ad Operation e Sales Support. Laura entra quindi nel nostro Gruppo in una fase di piena maturazione organizzativa e strategica.”