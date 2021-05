Intesa Sanpaolo, 2,5 mln di euro alla Paperdi Srl per finanziare progetti di crescita sostenibile

La crescita sostenibile al centro del progetto di sviluppo della Paperdi Srl, finanziato da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) con 2,5 milioni di euro e che prevede obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance). Il finanziamento S-Loan, strutturato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità, è in questo caso garantito da Mediocredito Centrale nell’ambito del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle aziende italiane durante l’emergenza Covid-19. Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a sostenere il capitale circolante, il costo del personale e a finanziare il piano investimenti di Paperdi Srl che sarà incentrato su nuovi programmi ESG, già strategici per un’azienda che opera nel settore della carta.

L’operazione, della durata di 72 mesi, prevede due obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Il primo è riferito all’introduzione di una politica di approvvigionamento green estesa a tutta la filiera – acquisti, trasporti e forniture energetiche – che si traduce nella preferenza di prodotti e servizi a minor impatto ambientale. Il secondo obiettivo è relativo allo sviluppo di programmi di incremento del welfare aziendale.

Questi valori hanno trovato piena condivisione nella soluzione proposta da Intesa Sanpaolo attraverso il finanziamento S-Loan, che prevede il monitoraggio degli obiettivi rilevati nell’ambito della nota integrativa del bilancio della società. Il primo gruppo bancario italiano ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile favorendo la diffusione di una cultura improntata ai criteri ESG.

Intesa Sanpaolo infatti ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. Grazie al finanziamento a medio-lungo termine S-Loan, le imprese possono contare su supporto finanziario per interventi verso una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa. Il finanziamento sostiene le esigenze finanziarie di medio-lungo termine dell’azienda con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui l’impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti.

Infine per ogni S-Loan sottoscritto, come nel caso specifico, Intesa Sanpaolo si impegna a effettuare una donazione di 200 euro a un progetto di valenza sociale. In particolare il progetto selezionato è “A scuola di inclusione: giocando si impara” in collaborazione con l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale. Il ricavato della raccolta sarà destinato alla realizzazione di parchi gioco per bambini con disabilità in 16 regioni italiane.

Il percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile delle aziende è uno dei pilastri di “Motore Italia”, il programma strategico di finanziamenti e iniziative realizzato da Intesa Sanpaolo per consentire alle piccole e medie imprese italiane di superare la fase di difficoltà causata dalla crisi pandemica e rilanciarsi attraverso progetti di sviluppo e crescita. Il piano prevede un plafond nazionale di 50 miliardi di euro e mette a disposizione circa 2,5 miliardi di nuovo credito per le imprese campane.

Vincenzo Di Leva, Amministratore Unico di Paperdi Srl: “La nostra azienda ha da sempre come riferimento un modello di crescita sostenibile, la cui equazione di base è conciliare le performance economiche con un comportamento etico nei confronti dei nostri stakeholders e della collettività tutta. In termini di miglioramento della performance ambientale la direzione è quella di efficientare l’intera filiera. Tra i progetti da realizzare nel prossimo triennio meritano particolare menzione l’installazione presso lo stabilimento di produzione della carta di un nuovo impianto di cogenerazione energetica, che consente la produzione dell’energia elettrica dalla combustione del gas metano meno impattante sul piano ambientale; il lancio di un nuovo sistema di dispenser ad erogazione controllata volto a ridurre gli sprechi ed, infine, una graduale sostituzione degli imballi in plastica con quelli in carta per il confezionamento dei prodotti finiti. L’opportunità concessaci da Intesa Sanpaolo, nostro storico partner, rappresenta per noi un’attestazione dell’impegno dedicato negli anni alla sostenibilità e ci consente di guardare al futuro fiduciosi di poter ulteriormente consolidare il nostro orientamento”.

Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo:

“L’attenzione alle esigenze del territorio è al centro dell’impegno e delle azioni del nostro Gruppo. Siamo orgogliosi di poter supportare una realtà come Paperdi Srl, che promuove da sempre un modello di crescita ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e sociale. La storia di questa azienda testimonia un modo di fare impresa che contribuisce alla creazione di valore collettivo e che va sviluppato con la massima priorità. Da parte nostra, mettiamo a disposizione importanti plafond dedicati espressamente agli investimenti in sostenibilità e circular economy. Inoltre integriamo questi temi nella valutazione del merito creditizio, proprio per orientare le nostre imprese su un percorso effettivo e credibile”.