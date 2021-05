Ok a vendita quota diritti All Blacks a fondo investimento Usa

La Silver Lake acquisirà il 12,5% versando circa 230 milioni di euroCredits

Storica decisione per la Federrugby neozelandese

L’ assemblea generale della federazione ha dato l’ok con voto unanime alla cessione di una quota dei diritti degli All Blacks alla Silver Lake, fondo di investimento californiano.

“Riteniamo che sia un’opportunità affascinante e veramente rivoluzionaria, che può portare benefici a tutto questo sport per le generazioni future“, ha sottolineato Mark Robinson, presidente esecutivo della Federazione.

L’accordo, che dovrebbe essere ratificato nelle prossime ore, prevede la cessione del 12,5% dei diritti commerciali (stimati complessivamente in 1,8 miliardi) degli All Blacks in cambio di circa 230 milioni di euro.

Per la Silver Lake non è la prima operazione di questo tipo, avendo nel proprio portfolio quote della Ufc, del Manchester City e dei New York Knicks.

