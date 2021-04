Guillaume Motte è il nuovo deputy CEO del mondo Lvmh

Lvmh ha scelto Guillaume Motte come nuovo deputy CEO dell’azienda che, a partire dal 3 maggio, entrerà ufficialmente di ruolo accanto a Sidney Toleano, presidente e CEO della divisione moda.

Il manager Motte, già presidente della divisione Europa e Medio Oriente di Sephora e Ceo per i fashion retailer Celio e Jennyfer, è nel gruppo Lvmh dal 2018 e si occuperà di aiutare i piccolo-medi brand del grande gruppo francese a “realizzare sinergie lungo la catena di fornitura, ad accelerare le loro trasformazioni digitali e omnicanale e a soddisfare gli obiettivi di sostenibilità e servizio al cliente“.

Sidney Toledano ha dichiarato: “La vasta esperienza di Guillaume acquisita durante una carriera professionale variegata e specializzata nello sviluppo dei brand nel retail e nel digital rafforzerà il gruppo e accelererà la sua crescita“.

Anche Chris de Lapuente, presidente e ceo della distribuzione selettiva di Lvmh ed ex presidente e Ceo di Sephora, si è espresso sula nuova nomina: “Guillaume è un leader naturale di grande ispirazione cha ha fatto esperienza e ha incarnato la passione e la visione di Sephora, specialmente quando ci siamo trovati a dover affrontare delle crisi durante gli anni. Si è dimostrato una guida mostrando assoluta dedizione verso le persone e l’azienda, ed io lo ringrazio per questo”.