Sperlari, accordo per l’acquisizione della maggioranza di Dulcioliva

Sperlari ha raggiunto un accordo per l’acquisizione della maggioranza di Dulcioliva, azienda storica piemontese con quasi 100 anni di esperienza nel settore delle specialità al cioccolato. In partnership con i nipoti dei fondatori, Luigi e Giuseppe – quest’ultimo continuerà alla guida dell’azienda – Sperlari potrà contare su un ampio portafoglio di specialità tra cui i Cuneesi di cui Dulcioliva è leader mondiale, oltre che i tartufi, i gianduiotti, diverse praline come “noccioghiotti” e “tasteme”, creme spalmabili, tavolette e altro.

“Sperlari e Dulcioliva sono due realtà italiane di grande tradizione, i cui prodotti si integrano perfettamente – ha dichiarato Piergiorgio Burei, nella foto, Ceo Sperlari – in quanto qualità e bontà del prodotto, attenzione alle materie prime, tradizione e italianità, sono valori che ci accomunano da sempre. Inoltre questa unione offrirà a entrambi nuove opportunità di sviluppo in Italia e all’estero per essere ancora più vicini ai consumatori e soddisfarne le esigenze di gusto e qualità attraverso la migliore espressione del “Made in Italy”. Fondata dai fratelli Luigi e Cesare Oliva nel 1924, Dulcioliva realizza un fatturato di oltre 8 milioni di euro, di cui oltre il 30% all’estero in oltre 22 Paesi. Situata a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, oggi Dulcioliva dispone di uno stabilimento di 3000 mq di superficie. “La decisione di lavorare insieme a Sperlari è una scelta che abbiamo compiuto con entusiasmo – ha dichiarato Giuseppe Oliva, nipote dei fondatori – perché da subito è emerso quanto le due aziende siano affini in termini di valori e complementari dal punto di vista del portafoglio. Accanto all’attenzione a tradizione e qualità ad esempio, la nostra azienda ha scelto da tempo di non utilizzare additivi artificiali, conservanti, grassi vegetali idrogenati e grassi animali diversi dal burro di cacao e in questo – ha aggiunto Giuseppe Oliva – c’è una straordinaria sinergia con Sperlari, che ha abbandonato l’utilizzo della gelatina animale in tutti i suoi prodotti made in Italy”.

Sperlari opera da 185 anni con prodotti come e caramelle con lo stesso marchio, il latte delle Galatine, la menta e la liquirizia di Saila, tutti entrati nel Registro dei marchi storici nazionali, realizzati nei quattro stabilimenti italiani di Cremona, Gordona (SO), San Pietro in Casale (BO) e Silvi Marina (TE).