Il Deep Tech come frontiera dell’innovazione per scommettere sul futuro

Il Deep Tech, le nuove tecnologie, come frontiera dell’innovazione più avanzata su cui scommettere per intervenire sulle sfide poste da ambiente, salute, cambiamento climatico, infrastrutture e salvaguardia del benessere. Questo il tema di #DoveAndiamoDomani, il ciclo di appuntamenti web inaugurato ieri per scoprire le nuove frontiere dell’innovazione assieme a scienziati, accademici, mondo dell’impresa e istituzioni. Gli incontri sono organizzati da Enea Tech, Fondazione di diritto privato vigilata dal Mise la cui missione è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale, attraverso il Fondo per il trasferimento tecnologico istituito presso il Ministero, con una dotazione di 500 milioni di euro; un’organizzazione snella e indipendente costruita sul modello delle grandi agenzie federali statunitensi (Darpa, Barda) e di nuove agenzie EU (EIC). Per garantire velocità nel trasferimento tecnologico oltre che flessibilità di intervento per la crescita e la capacità competitiva del Paese.

Nuovi materiali, aerospazio, crescita esponenziale della capacità di calcolo, super wifi, intelligenza artificiale, cyber security sono state al centro delle riflessioni e spiegazioni che hanno animato il dibattito utile a far conoscere ad esperti e grande pubblico cosa sia il deep tech, che impatti origina e come si debba investire per stimolare e sostenere una ricerca capace di generare innovazioni radicali. “La missione principale di Enea Tech è quella di investire in tecnologie strategiche, garantendo flessibilità e rapidità nel processo di trasferimento tecnologico – ha dichiarato la presidente Anna Tampieri – il nostro obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività italiana, liberando il potenziale inespresso e creando una forte sinergia tra il settore pubblico e quello privato. A metà febbraio abbiamo aperto la prima call e in due mesi abbiamo ricevuto oltre 700 progettualità di livello davvero interessante. L’Italia è oggi chiamata a colmare il gap tecnologico in molti settori e, grazie ad Enea Tech, il nostro ecosistema dell’innovazione avrà finalmente un riferimento stabile”.

“Deep Technology – ha aggiunto – indica che la frontiera dell’innovazione si è spostata avanti e sta già muovendo enormi flussi di risorse. Scienziati, aziende, ricercatori e governi sono alla ricerca di applicazioni dirompenti, orientando l’innovazione verso le sfide più complesse del nostro tempo, come mitigare gli effetti del cambiamento climatico, sfamare 8 miliardi di persone o mantenere in salute una popolazione in costante invecchiamento”. Le Deep Technology infatti non si limitano al digitale, ma includono temi come materiali avanzati, intelligenza artificiale (AI), biotecnologie, blockchain, droni e robotica, fotonica, elettronica e calcolo quantistico. Queste tecnologie avranno un grande impatto sulla società e genereranno un enorme valore economico, ma richiedono un lungo tempo di gestazione prima di raggiungere la maturità e avere applicazioni di mercato, quindi è fondamentale giocare d’anticipo. Inoltre, necessitano di grandi capitali sia per il loro sviluppo che per la loro diffusione e occorre quindi creare un ecosistema che includa player del mondo pubblico e privato.