Christof Rissbacher nuovo co-amministratore delegato di Aspiag Service

Aspiag Service, concessionaria del brand Despar per il Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, ha nominato Christof Rissbacher nuovo co-amministratore delegato, affiancato dal Presidente Harald Antley e dall’attuale amministratore delegato Francesco Montalvo, a cui farà riferimento.

Rissbacher, che si occuperà di gestire le deleghe alle direzioni auditing, personale, affiliazione, finanza e affari legali, è originario austriaco di Innsbruch, quarantacinquenne, laureato alla Danube University Krems in gestione finanziaria. Nel 2002 è entrato nel Gruppo Spar Austria, colosso della grande distribuzione nazionale, in qualità di direttore dello sviluppo e successivamente di amministratore delegato del Tirolo e di Salisburgo.