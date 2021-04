Adglow Italia nomina Davide Marras nuovo client lead

Nascono le tre divisioni Strategy & Insights, Digital Media Planning e Client Management & New Business. Quest’ultima si rafforza con l’ingresso di Davide Marras nel ruolo di nuovo Client Management Lead.

Adglow Italia ha messo in atto un programma di consolidamento della struttura aziendale e delle capacità operative, grazie a una serie di nuovi ingressi e alla riorganizzazione delle business unit.

L’operazione, si legge nella nota della società parte del network specialista globale in digital advertising e consulenza per ecommerce, ha l’obiettivo di efficientare i processi a tutti i livelli e di offrire una risposta sempre più completa alle nuove esigenze dei clienti e del mercato italiano.

Marras vanta esperienze rilevanti nel digital marketing e performance sia all’interno di agenzie (Performics, Zenith, GroupM) sia di aziende, come Peugeot. In Adglow riporterà al Business Director Maurizio Boneschi e sarà responsabile della gestione e sviluppo di clienti chiave in settori come Fashion & Luxury, ecommerce e CPG.

Davide Marras da Boneschi viene ritenuto il driver di crescita dei clienti date le sue skills, il suo ingresso costituisce un tassello importante di una rafforzata struttura organizzativa che gli permette di rispondere in modo in modo sempre più completo e integrato alle sfide di un mercato in costante evoluzione.