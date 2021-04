Philipp Plein: il kidswear è affidato ad Altana

Altana, azienda leader italiano nel settore di abbigliamento per bambini, ha stretto un contratto a lungo termine con la famosa griffe dell’imprenditore tedesco, Philipp Plein.

Altana si occuperà della creazione, produzione e distribuzione su scala globale del kidswear e la prima collezione è attesa per la stagione primavera/estate 2022. L’azienda italiana è riconosciuta a livello internazionale nel settore, tanto da essere diventata negli anni partner di Gucci e Moschino, per cui produce Gucci Kids e Moschino Baby Kids, raggiungendo un giro di affari di 35 milioni di euro nel 2020, con un tasso di crescita continuo, previsto anche nel 2021, con un fatturato ulteriori di 8-10%.

Marina Salamon, presidente del gruppo Altana ha dichiarato: “Siamo sicuri che il nostro pluridecennale know how tecnico saprà fondersi perfettamente con l’innovazione stilistica e la creatività di punta di Philipp Plein e il nostro network distributivo globale è ansioso di ricevere i nuovi prodotti che, spero, potranno presto fare la felicità di tanti bambini, mamme e papà in ogni parte del mondo“.