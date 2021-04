Elsa Lanzo rappresentante della moda maschile francese

Elsa Lanzo, CEO e partner di Rick Owens, è appena stata nominata presidente della Chambre Syndicale de la Mode Masculine.

La manager nostrana prende il posto di Séverine Merle, président-directeur général di Celine. Parallelamente a capo della Chambre Syndicale de la Mode Féminine è arrivata Anouck Duranteau-Loeper, directeur général di Isabel Marant, che subentrata a Francesca Bellettini, CEO di Saint Laurent.

All’interno della Fédération de la Haute Couture siedono sempre più manager italiani. Accanto a Lanzo, nel ruolo di vice presidente c’è Gianfranco Gianangeli, CEO di Maison Margiela. Nella Chambre Syndicale de la Mode Féminine siedono, oltre a Bellettini, anche Pietro Beccari, CEO di Dior e Riccardo Bellini, al timone di Chloé. Italians do it better.