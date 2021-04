Instal: lancio della 4 startup challenge

Instal lancia Instal 4 Startup Challenge, competition che ha l’obiettivo di sostenere la crescita di realtà imprenditoriali specializzate nel digital marketing e advertising.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con StartupItalia, dà l’opportunità a startup e PMI del mercato martech di perfezionare tecnicamente e commercialmente il prodotto ideato, grazie alla possibilità di poter contare su know how e sessioni di formazione, studio e analisi di strategie di marketing dedicate e curate da Instal.

Benedetta Rovelli, Sales Director di Instal commenta che è stata creata la challenge in quanto navighiamo nel mondo in cui la realtà delle startup e delle PMI non cessa di aumentare e l’esperienza del gruppo e le sue competenze nel mercato digital gli permettono di poter valutare le vere opportunità e di aiutarle a concretizzarsi, sia dal punto di vista dei prodotti sia da quello dei ricavi.

Le startup e le PMI che hanno i requisiti per candidarsi, devono appartenere a specifici ambiti del mercato del digital marketing e advertising come: customer acquisition, customer engagement, programmatic advertising, content marketing e geo-local marketing. Le candidature possono essere inviate solamente tramite il form online a partire dal 13 aprile 2021 e fino al 31 maggio 2021. Tra le candidate saranno selezionate da un team di Instal le tre finaliste che avranno visibilità a SIOS Summer 2021, mentre la vincitrice avrà la piena opportunità di lavorare con il team di Instal e parteciperà all’edizione invernale dell’evento dedicato all’innovazione.