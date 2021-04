Il Gruppo Tea punta su Melismelis per la strategia social

Gruppo Tea la multiutility di Mantova affida a Melismelis l’incarico della gestione dei propri canali Facebook e Instagram. All’agenzia va anche la pianificazione del budget di social ads.

La scelta ricade anche per lo sviluppo e la gestione di campagne di social advertising con gli obiettivi principali di accrescere la community e aumentare l’engagement.

L’attività digital ideata da Melismelis si pone come obiettivo primario l’incremento della brand awareness del Gruppo Tea, innanzitutto a livello provinciale nella città di Mantova, e successivamente nella macroarea compresa tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Mettendo a sistema le proprie competenze in ambito digital, il team dell’agenzia utilizzerà le pagine Facebook e Instagram come amplificatori di tutti i messaggi che Gruppo Tea vuole condividere con il target di riferimento, mantenendo un livello di comunicazione costante e coerente con la mission e gli obiettivi aziendali.