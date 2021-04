Gruppo Dedalus affida la sua brand identity a Leo Burnett

Gruppo Dedalus, in occasione dell’acquisizione del business healthcare software solutions di Dxc Technology, ha scelto di affidare a Leo Burnett due nuovi progetti.

Il primo è la creazione della nuova identity, oggi è ridisegnata e attualizzata per esprimere i valori chiave del brand: accessibilità, innovazione e trasparenza. Il rebranding rispecchia appieno il posizionamento di Dedalus che, con le sue tecnologie, supporta la trasformazione digitale della sanità per renderla più efficace ed accessibile, semplificando i processi attraverso un linguaggio tecnologico universalmente comprensibile e chiaro. Firma 8Design, la struttura di Leo Burnett specializzata nel branding.

Il secondo incarico riguarda la progettazione del nuovo sito, firmato da Arc, struttura di Leo Burnett dedicata al digital. Il sito di Dedalus è stato riprogettato per massimizzare l’interazione con una nuova esperienza utente. La UX è composta dalla nuova “corporate identity”, da una modalità di navigazione immediata e dall’ecosistema Dedalus, raccontato attraverso la forza delle esperienze dei clienti e delle soluzioni disponibili. Una piattaforma multisito e multilingua permette inoltre di gestire la rete globale di regioni e di paesi con un’offerta personalizzata.

MSL Italia, società che insieme a Leo Burnett fa parte di Publicis Groupe, si è occupata della valorizzazione verso i media della comunicazione corporate di Dedalus, con un’azione coordinata a livello europeo di posizionamento su testate economico-finanziaria del gruppo e del suo management.