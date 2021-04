FLU (Uniting Group): nuovo socio di IAB Italia

FLU, società italiana specializzata in influencer marketing e parte di Uniting Group, non arresta la sua ascesa e raggiunge un traguardo importante, entrando a far parte di IAB Italia, chapter italiano della più importante Associazione nel campo della pubblicità digitale a livello mondiale e rappresenta l’intera filiera.

FLU entra in IAB Italia con le sue competenze specializzate sul mondo dell’influencer marketing, mettendo a disposizione dell’associazione italiana una presenza esperta per una maggiore conoscenza di tutti i segmenti del digital marketing.

Sabrina Costa, co-owner & business director di Flu ha commentato così questa nuova parentesi dell’azienda: “L’ingresso in IAB Italia rappresenta un momento strategico per il posizionamento del nostro brand e certifica ulteriormente il nostro ruolo come realtà di riferimento per il mondo dell’influencer marketing. Come soci vogliamo condividere la nostra esperienza a beneficio dell’associazione e contestualmente instaurare un dialogo continuativo e costruttivo con le tante realtà presenti, che potranno sicuramente diventare degli importanti interlocutori per proseguire il nostro processo di crescita”.