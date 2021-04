De’Longhi: progetto Home Bar con Arkage

Il momento storico che stiamo vivendo ha riportato in auge l’ambiente casalingo e lo smartworking il consumo di caffè è da qui che nasce l’idea di Arkage per De’Longhi, che hanno lanciato il concetto di Home Bar.

Home bar è un nuovo upgrade della casa che diventa simbolo di status e oggetto del desiderio e si si associa a uno stile di vita aspirazionale, in cui il lavoro da casa diventa scelta di benessere ed equilibrio, può essere composto dalla sola macchina automatica per caffè in chicchi De’Longhi, ma è soprattutto un concetto che si può espandere per includere mobili, accessori, contenitori, insomma una nuova area della casa sia come funzione che come arredo.

Arkage ha creato e sviluppato la campagna a partire dalla strategia creativa e concept creativo fino al content: key visual, produzione video, landing page, attività di influencer marketing e native advertising.Il video, hero content del progetto Home Bar è stato realizzato per mostrare, attraverso un tutorial, come realizzare il proprio home bar in casa.

L’attività di influencer marketing vede coinvolti 17 Influencer scelti per la loro vicinanza ai temi del lifestyle, architettura e del design, i quali hanno creato diversi contenuti (reel, post, ig stories) per la promozione della campagna.I post social sono stati studiati per raccontare al meglio il concetto di home bar e tutti gli step della campagna; gli articoli del blog, che toccano le tematiche del lifestyle, architettura e design, sono volti ad approfondire e a dare supporto a chi volesse realizzare un home bar a casa propria.

Infine, la campagna ha previsto la promozione del tema dell’home bar anche su riviste e portali di settore, che hanno sviluppato articoli di approfondimento.

Andrea Ciulu, Head of Creative Strategy di Arkage dichiara che l’idea sia completa e creativa e si ritiene soddisfatto.