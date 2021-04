Connexia curerà la comuncicazione di Pompea

Pompea, il celebre brand italiano di calze e intimo, ha scelto Connexia, agenzia milanese,in seguito a una gara indetta appositamente, per la consulenza di rebranding del marchio. Connexia si occuperà di gestire la comunicazione del brand a 360°: parte creativa, comunicazione social, influencer marketing, seo, data e media e tutte le attività di media relation.

Connexia accompagnerà Pompea, dunque, in questa fase di innovazione dell’identità del marchio di intimo e calzetteria, al momento sotto la direzione creativa di Adriano Aricò e Anna Vasta.

Così Stefano Ardito, chief growth officer di Connexia, ha commentato la partnership con Pompea: “Pompea è un brand iconico del Made in Italy, da sempre molto innovativo, e siamo davvero entusiasti di essere stati scelti per affiancare il marchio in un percorso nuovo, che porterà l’azienda a trasformare la propria comunicazione e promuovere i propri punti di forza. Si tratta di un progetto ampio e articolato, in cui Connexia supporterà Pompea su più livelli, dalla comunicazione tradizionale all’influencer marketing, dalla gestione dei social alle attività digital: un lavoro improntato alla contaminazione, in cui il nostro valore aggiunto è proprio la competenza trasversale“.