Comcast Advertising: nominata Pooja Midha chief growth officer

Comcast Advertising ha annunciato la nomina di Pooja Midha nel nuovo ruolo di Chief Growth Officer.

Midha sarà a capo del marketing globale di Comcast Advertising, Effectv e FreeWheel, oltre alla nuova funzione di sviluppo del settore vendite di Effectv.La nuova nominata ed il suo team avranno la responsabilità di aumentare la conoscenza degli elementi di differenziazione delle varie società e di accelerare la crescita delle opportunità di mercato a livello locale, regionale e nazionale.

Pooja Midha si occuperà inoltre di sovrintendere e ampliare l’offerta dei marchi della divisione, con l’obiettivo di migliorare i prodotti e le soluzioni per il video marketplace. Risponderà direttamente al presidente di Comcast Advertising, Marcien Jenckes. Nella sua carriera vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore media e advertising. Viene dalla società di adtech true di cui era presidente e durante il suo incarico ha gestito due acquisizioni e integrazioni, prima con la Walt Disney Company nel 2019, poi con Gimbal nel 2020.

Prima ancora ha lavorato in ABC Television Network, in Viacom e ha iniziato la carriera in Dow Jones & Company.