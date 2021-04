Jonix si quota in borsa, sul mercato Aim

Jonix, pmi innovativa specializzata nella tecnologia Ntp per la sanificazione dell’aria, si quota in borsa, sul mercato Aim. L’Ipo sarà fatto in aumento di capitale a sostegno dello sviluppo del core business e di M&A. Cuore dei dispositivi Jonix è un generatore Ntp, costituito da due elementi cilindrici che generano il “Non Thermal Plasma”. La Società ha sviluppato 3 brevetti volti a renderlo irreplicabile a livello di efficienza ed efficacia. Nel 2020 Jonix ha registrato ricavi pari a circa 5,5 milioni di euro, di cui il 15% all’estero. L’Ebitda adjusted è pari a circa 1,7 milioni di euro (30,6%), mentre l’Utile Netto è pari a circa 1,0 milioni di euro, con un’incidenza del 17,9% sui ricavi. La Posizione Finanziaria Netta è pari a 21 migliaia di euro.