Camfin, memorandum con Papadimitriou per la realizzazione di una partnership

Camfin, holding italiana controllata da Marco Tronchetti Provera (nella foto) ha sottoscritto un memorandum of understanding con Angelos Papadimitriou, ex direttore generale e co-Ceo di Pirelli, per la realizzazione di una partnership attraverso la quale esaminare e sviluppare attività di investimenti alternativi in aziende target da selezionare di volta in volta, eventualmente anche con il coinvolgimento di altri investitori. Nell’ambito di tale progetto – si legge in una nota – Camfin, attraverso la controllata CAAM1, ha realizzato un investimento di natura finanziaria di minoranza nell’ambito della mobilità sostenibile (veicoli elettrici). Papadimitriou parteciperà all’investimento sottoscrivendo una quota di minoranza della stessa CAAM1.