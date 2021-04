Made in Italy, oggi il webinar su come difenderlo

“Fra i target dell’espansionismo imperialista e assimilazionista cinese c’e’ anche e soprattutto il Made in Italy, eccellenza che – complice il pandemonio economico dovuto al Covid – Pechino spera di acquisire comprandolo a prezzo di saldo, dopo averne alterato il mercato con contraffazioni di ogni sorta. Il disegno strategico portato avanti dal Dragone e’ ampio e articolato, affondando gli artigli anche in Africa, dove il fenomeno del land grabbing ha ormai raggiunto proporzioni gigantesche, con ricadute prospettiche importanti sulle economie occidentali. Su questi temi e sul proposito di estendere la golden power ai prodotti del nostro rinomato agroalimentare, EURECA – Idee per l’Italia e l’Europa organizzera’ insieme a EUROCOMUNICAZIONE un webinar, in programma alle ore 17. Interverranno S.E. l’Ambasciatore Giulio Terzi, gia’ ministro degli Esteri e presidente del Comitato scientifico di EURECA, che inquadrera’ la questione dal punto di vista geopolitico; il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, per una disamina dei danni gia’ patiti dalle aziende italiane, nonche’ i rappresentanti politici Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Maria Spena, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera. Moderera’ l’evento il vicepresidente di EURECA Donatella Visconti. Il dibattito, realizzato con l’organizzazione tecnica di Claudio Verzola e con il supporto della Galleria Russo, sara’ in diretta streaming sul sito dell’Associazione, www.assoeureca.eu e su eurocomunicazione.com