Italgas è la prima azienda al mondo per impiego estensivo della tecnologia di Picarro

Picarro, società attiva nel settore delle soluzioni analitiche per il monitoraggio delle reti gas e la rilevazione delle emissioni fuggitive, ha annunciato che Italgas sta ampliando la propria flotta di veicoli equipaggiati con Picarro. Con questo incremento, Italgas e le sue consociate potranno contare su un totale di 20 autovetture e 84 unità di rilevamento Picarro Backpack, diventando così il principale utilizzatore al mondo della tecnologia Picarro Natural Gas Asset Management nella gestione del network di distribuzione. Questa flotta di veicoli Picarro, insieme alle unità Backpack, consentirà a Italgas di migliorare ulteriormente il livello del monitoraggio preventivo delle reti, potenziando le capacità di analisi, consolidando la posizione di leader mondiale nella digitalizzazione delle infrastrutture. Picarro ha iniziato a collaborare con Italgas nel 2017 come fornitore di servizi e partner tecnologico di fiducia. Italgas ha utilizzato l’Asset Management Solution di Picarro passando così da una misurazione parametrica delle dispersioni a una effettiva già dal 2019 utilizzando i dati raccolti per gestire in maniera avanzata i suoi 73.000 chilometri di condotte. In questo modo l’azienda ha ridotto in maniera significativa le dispersioni, riuscendo a monitorare annualmente un numero di chilometri di rete di gran lunga superiore a quanto previsto dalla normativa vigente e imponendosi come uno dei primi distributori in Europa a misurare effettivamente le dispersioni. Nel 2021, inoltre, Italgas sarà in grado di contenere ulteriormente le proprie emissioni e di potenziare la manutenzione di tipo predittivo, ottimizzando in questo senso gli interventi di sostituzione delle condotte sulla base dei dati e delle analisi effettuate con la tecnologia Picarro. “Italgas è da sempre impegnata nel ridurre l’impronta ambientale delle sue attività e migliorare ulteriormente la sicurezza del servizio attraverso una gestione efficiente delle infrastrutture, dei processi e dei servizi di erogazione del gas”, ha dichiarato Paolo Gallo, nella foto, amministratore delegato di Italgas. “Fornendo soluzioni professionali, sistemi di analisi accurati e potenti tecnologie di analisi predittiva, Picarro è stata determinante per migliorare ulteriormente l’efficacia delle nostre attività di verifica, consentendoci di raggiungere i nostri obiettivi e di dare una risposta concreta alle raccomandazioni della Commissione Europea in materia di mitigazione delle emissioni climalteranti”, ha aggiunto l’Ad. “Con il progressivo invecchiamento dell’infrastruttura del gas naturale a livello mondiale, diventa sempre più complesso e costoso ridurre le emissioni e garantire la sicurezza – ha invece detto – André Bals, Managing Director di Picarro Europe – Gli operatori del settore guardano all’innovazione tecnologica per migliorare l’efficienza e la sostenibilità nella gestione della propria infrastruttura, affidandosi a nuovi strumenti predittivi per ottimizzare la manutenzione e operare sostituzioni proattive delle condotte. Siamo lieti che Italgas abbia scelto di utilizzare la nostra tecnologia permettendoci di contribuire significativamente nella risposta a queste crescenti sfide del settore”.