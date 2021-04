TIM, Operazione Risorgimento Digitale e RaiPlay insieme per raccontare le storie più belle della digitalizzazione

Otto storie per raccontare il ‘Risorgimento Digitale’ degli italiani con una docuserie. Un viaggio speciale alla scoperta del Paese che ha cambiato abitudini e stile di vita grazie a Internet e alle nuove opportunità offerte dall’innovazione. Questo il progetto in collaborazione tra ‘Operazione Risorgimento Digitale’, la grande partnership promossa da TIM (nella foto, il presidente Salvatore Rossi con il direttore RaiPlay Elena Capparelli) tra imprese, istituzioni e terzo settore per la diffusione della cultura digitale, e RaiPlay: a partire da oggi infatti sarà possibile raccontare le proprie esperienze digitali e candidarsi a protagonisti di una delle otto puntate della nuova serie ‘Tutto è possibile – Storie di Risorgimento Digitale’ che andrà in onda su RaiPlay il prossimo ottobre.

L’iniziativa è stata presentata oggi in diretta streaming da Salvatore Rossi, Presidente di TIM, Elena Capparelli, Direttore RaiPlay e Digital, Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development e Riccardo Luna, nella foto a destra, giornalista e ideatore del progetto. Nel corso dell’incontro è stato spiegato che l’obiettivo della docuserie è realizzare una narrazione corale, attraverso le storie più significative di chi ha acquisito una maggiore consapevolezza dei vantaggi della digitalizzazione nella vita di tutti i giorni. Storie di studenti, docenti, medici, artigiani, commercianti che hanno compreso come l’impatto della transizione tecnologica in corso genera benefici in molti ambiti.

Sul sito Operazione Risorgimento Digitale sono disponibili tutte le informazioni per candidarsi dal 13 al 26 aprile al progetto. Ogni episodio, della durata di circa 25 minuti, si aprirà con un viaggio e l’incontro con il protagonista; da qui il racconto della storia e la scoperta di come è cambiata la vita e come la tecnologia ha rappresentato una concreta opportunità di crescita non solo del protagonista ma anche del suo mondo di riferimento. Al termine di ogni puntata il protagonista donerà un oggetto rappresentativo della sua impresa del cambiamento, che andrà ad arricchire la collezione speciale di ‘Tutto è possibile – Storie di Risorgimento Digitale’.“Operazione Risorgimento Digitale è stata lanciata alla fine del 2019 per accompagnare la digitalizzazione del Paese con un progetto che divulgasse le nuove conoscenze tra tutte le fasce di popolazione e in tutto il territorio, affinché nessuno rimanesse indietro – dichiara Salvatore Rossi, Presidente di TIM.In questo arco di tempo abbiamo costruito molto e siamo orgogliosi di fare un ulteriore passo avanti insieme alla Rai. Negli anni ‘50 il mai dimenticato Maestro Manzi dagli schermi Rai diede un contributo importante ad alfabetizzare mezza Italia e a completare l’unificazione del Paese. Oggi il nuovo alfabeto è quello digitale. Questa è la sfida. Attraverso la grande alleanza di Operazione Risorgimento Digitale ci mettiamo a disposizione del Paese per colmare le disuguaglianze di conoscenza, di pari passo con lo sviluppo delle infrastrutture di rete sul territorio”.

“Il racconto di come, a partire da un’emergenza così grave come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, si sia generata innovazione insieme a una nuova e più diffusa cultura digitale, è un racconto bellissimo, positivo, autentico – dichiara Elena Capparelli, Direttore RaiPlay e Digital. Per questo siamo felici che la “casa” di queste storie sia RaiPlay, la piattaforma del Servizio Pubblico, che tra i suoi obiettivi ha anche quello di promuovere l’alfabetizzazione digitale del suo pubblico, in particolare di quello più tradizionale.”