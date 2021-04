Daniele Falzone è il nuovo managing director di Cheil Italia

Cheil Italia annuncia cambiamenti nella struttura organizzativa, nominando Daniele Falzone Managing Director.

In Cheil Italia dal 2017 con il ruolo di Director of Innovation, è stato scelto per il compito di completare lo sviluppo del percorso dell’agenzia verso il digitale attraverso l’approccio strategico data driven.

Daniele ha alle spalle più di venti anni di esperienza nel campo digital e arriva in Cheil Italia dopo un’esperienza nel ruolo di Managing Director Europe in Shift Digital. Precedentemente ha lavorato in Isobar, agenzia di Dentsu, come Digital Director per poi passare a Fullsix Italia, dove ha operato come Client Director.

Il neo direttore dichiara di essere onorato dalla nominata che gli è stata affidata e che punterà alla diversificazione dei servizi offerti in ottica sempre più data driven e performance oriented, con l’obiettivo di rispondere concretamente alle altissime aspettative del top Management.