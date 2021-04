Allianz GI: Fabrizio Mazzuccato entra nel team

Allianz Global Investors, uno dei più importanti asset manager attivi con oltre 700 professionisti degli investimenti, 25 uffici in tutto il mondo, un patrimonio da 582 miliardi di euro, ha dato notizia di un nuovo ingresso nel suo grande team: Fabrizio Mazzucato.

Dal 1 aprile 2021 Mazzuccato si è unito al gruppo per occuparsi di institutional business developement Italy, per rafforzare la squadra dedicata alla clientela istituzionale sul mercato italiano.

Fabrizio Mazzuccato ha alle spalle un’esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito: ha lavorato per diverse realtà di investimento come il Gruppo Zurich, Invesco, American International Group e MainStreet Partners. Ha lavorato anche per T. Rowe Price, prima come relationship manager, poi come head of institutional, responsabile dei rapporti e del potenziamento della clientela istituzionale.

Ecco come ha commentato il suo ingresso in azienda Anna Vigliotti, managing director e head of institutional business developement Italy di Allianz GI: “Questo importante ingresso potenzia ulteriormente la nostra struttura al servizio del business istituzionale. Siamo certi che l’ingresso di Fabrizio, con la sua capacità e la sua lunga esperienza, ci consentirà di presidiare in modo sempre più attento la nostra clientela e di sviluppare ulteriormente i nostri servizi dedicati agli investitori istituzionali“.