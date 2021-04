Fincantieri, utile a 963mila euro

L’assemblea dei soci di Fincantieri Spa §(nella foto, l’a. d. Giuseppe Bono), riunita in un’unica convocazione, ha approvato il bilancio 2020 della capogruppo Fincantieri Spa che chiude con un utile di 963.328,57 euro. L’utile è stato deciso di destinato per il 5% a riserva legale e per il restante a riserva straordinaria. L’assemblea dei soci ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 9 giugno 2020, nonché il “Performance Share Plan 2022-2024” per il management di Fincantieri.