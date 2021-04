An Conghui nuovo presidente Geely Auto Group e Ceo Zeekr

La posizione di Ceo di Geely è stata assegnata a Gan Jiayue

An Conghui è stato nominato presidente di Geely Auto Group e Ceo di Zeekr, un nuovo brand premium del Gruppo dedicato esclusivamente a modelli elettriche e che debutterà nel terzo trimestre dell’anno. Il posto occupato da An Conghui come Ceo di Geely – si legge nella nota dell’azienda – è stato assegnato a Gan Jiayue, in precedenza vicepresidente senior di Geely Auto Group e direttore generale della società di acquisti di Geely.

“Questa ristrutturazione della gestione esecutiva – spiega il comunicato – consentirà a Geely Auto Group di sfruttare i suoi punti di forza sinergici, posizionando efficacemente Zeekr per cogliere nuove opportunità di business dalla trasformazione dell’industria automobilistica”.

“Le nuove nomine – ha commentato Eric Li (Li Shufu) presidente di Zhejiang Geely Holding Group – aiuteranno Geely a raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo strategico, supporteranno l’implementazione della Blue Geely Initiative e creeranno la migliore esperienza per gli utenti, mentre l’organizzazione si trasforma in un’impresa tecnologica di mobilità sostenibile. Questa è una misura importante che rappresenta anche la forza dell’impegno di Geely a coltivare talenti autoctoni“.

Diventando presidente di Geely Auto Group, An Conghui si concentrerà sulle sinergie tra i Gruppi di grandi dimensioni, mentre come nuovo Ceo di Zeekr, porterà una lunga storia di successi e la sua esperienza nel settore automobilistico nel nuovo marchio di auto elettriche premium. Gan Jiayue è entrato a far parte di Geely subito dopo essersi laureato all’università nel 2003 e ha ricoperto una moltitudine di ruoli diversi all’interno di Geely Holding e Geely Auto Group che gli hanno permesso di acquisire una forte esperienza all’interno dell’organizzazione. E’ stato membro dei comitati aziendali chiave del Gruppo Geely Auto, inclusi il comitato della strategia di prodotto, il comitato per gli acquisti e il comitato per la qualità.

“An Conghui e Gan Jiayue – ha aggiunto Eric Li – sono perfette rappresentazioni dei talenti nostrani che sono cresciuti attraverso i ranghi all’interno di Geely. Con loro nei nuovi ruoli, avremo due dirigenti di grande esperienza che guideranno la trasformazione di Geely”.

