BringCom dà il benvenuto al nuovo direttore generale di Datanet in Uganda

BringCom Incorporated, fornitore leader di soluzioni per la connettività in Africa, dà il benvenuto ad Allen Chimhende, il nuovo direttore generale di Datanet. Il signor Chimhende porta all’azienda una vasta esperienza in ambito dirigenziale e in materia di telecomunicazioni, grazie al ruolo di direttore generale precedentemente ricoperto in numerosi paesi dell’Africa orientale, tra cui l’Uganda. Come parte del piano di acquisizione strategica di Datanet da parte di BringCom, l’azienda nel 2020 ha ampliato la copertura dei servizi offerti oltre l’Uganda e ora serve nuovi clienti commerciali nell’Africa orientale e occidentale. Allen Chimhende collaborerà all’ulteriore attuazione di questa strategia e lancerà servizi aggiuntivi nella regione.